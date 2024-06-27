Müftülüğün su israfı ve neden olduğu çevre kirliliğine vatandaşlardan tepki
Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz günlerde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Aydın İl Müftülüğüne devredilen Nasuh Paşa Külliyesi'nden sokaklara akan su çevre sakinlerinin tepkisini topladı. Külliyeden sokaklara akıtılan su ile birlikte yayılan çöplere tepki gösteren vatandaşlar, "Müftülük görevlilerinin kendilerine devredilen mekanı temizlerken hem çevreyi kirletmesi hem de bunca su israfı hoş değil. Defalarca uyardık ama hiç dinleyen olmadı" ifadelerini kullandı.
1708 tarihinde Nasuh Paşa tarafından inşa ettirilen ve yaşamış olduğu tüm zorluklara rağmen Aydın'da ayakta kalmayı başaran nadir eserlerden olan Nasuh Paşa Külliyesi yaklaşık 10 yıl önce aslına uygun olarak restore edilerek bir kurum tarafından çocuklara dini ilimlerin öğretildiği okul olarak kullanılıyordu. Geçtiğimiz günlerde Aydın Müftülüğü'ne devredilen Nasuh Paşa Külliyesi'nde görevliler temizlik çalışmalarına başladı. Temizlik çalışmaları sırasında külliyeden akan pis sular ve çöpler, sokağa taştı. Kuraklığın yaşandığı bu günlerde Aydın İl Müftülüğü'nün temizlik için kullandığı tonlarca su sokaklara taştı. Uyarmalarına rağmen kimsenin su israfına ve çevreye yayılan çöplere aldırış etmediğini belirten Köprülü Mahallesi 1632 sokaktaki esnaf, duruma tepki gösterdi.