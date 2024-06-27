Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı vergi paketindeson hazırlıklar yapılıyor.

Paket kapsamında banka hesabı ve POS cihazına ilişkin cezaların artırılması öngörülüyor.

Mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin para transferlerinin, başkasına ait banka hesaplarına yapılması durumunda, banka hesabını kullanan ve kullandıran adına ayrı ayrı, işleme konu tutarın yüzde 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Asgari 25 bin lira olarak uygulanacak cezanın üst limiti de 20 milyon lira olacak.

POS cihazını başka mükelleflere kullandıran ve başkasına ait POS cihazını kullananlara her bir tespit için ağırlaştırılmış özel usulsüzlük cezası kesilmesi öneriliyor.

Her bir tespit için bilanço esasında defter tutanlara 75 bin lira, işletme hesabında defter tutanlara 37 bin 500 lira, diğer mükelleflere 19 bin 500 lira ceza kesilecek.