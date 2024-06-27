Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
İlk Taksit Bizden..! N Kolay'dan Hemen Kredi Al
İlk Taksit Bizden..! N Kolay'dan Hemen Kredi Al
Sponsorlu İçerik
Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor
Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor
Denizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklama
Denizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklama
Ölüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma
Ölüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma
MSB: PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
MSB: PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
MEB'den LGS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
MEB'den LGS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
Koray Aydın, İYİ Partiden istifa etti
Koray Aydın, İYİ Partiden istifa etti
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası toplam rezervlerinde tarihi rekor
İzmir'de 200 gram ekmeğe zam geldi!
İzmir'de 200 gram ekmeğe zam geldi!
İşçiden vergi reformu talebi
İşçiden vergi reformu talebi
Zam sınırında sona doğru: Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Zam sınırında sona doğru: Kira fiyatları nasıl etkilenecek?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 7 ayın dibinde
TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven 7 ayın dibinde
İletişim Başkanlığı: İsrail'in paylaştığı silah 'oyuncak'
İletişim Başkanlığı: İsrail'in paylaştığı silah 'oyuncak'
MSB: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
MSB: Ordumuz her türlü senaryoya hazır
10 soruda kripto varlık düzenlemesi
10 soruda kripto varlık düzenlemesi
230 bin öğretmene 'başöğretmenlik' imkanı
230 bin öğretmene 'başöğretmenlik' imkanı
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar mayısta yüzde 7 azaldı
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar mayısta yüzde 7 azaldı
YSK yenileme seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
YSK yenileme seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı
Yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinde yeni zorunluluk
Yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinde yeni zorunluluk
Ergenekon kumpası davasında eski hakimlere hapis cezası
Ergenekon kumpası davasında eski hakimlere hapis cezası
Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesi uzatıldı
Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesi uzatıldı
TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
TAG Otoyolu'nda zincirleme kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kirada sınır kalkıyor kiralıkta sıkıntı büyüyor
Kirada sınır kalkıyor kiralıkta sıkıntı büyüyor
İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin lira
İstanbul'da evlenmenin maliyeti 600 bin lira
LGS sonuçları yarın açıklanacak
LGS sonuçları yarın açıklanacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Singapur'da gerçekleştirilecek Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısında Türkiye'nin gri listedeki durumunun ele alınacağını belirterek, "Burada teknik herhangi bir sıkıntı yok. Yarın olumlu bir karar çıkacağına inanıyoruz. Çıkmazsa da bunu siyasi olarak yorumlarız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Haziran 2024 23:35, Son Güncelleme : 27 Haziran 2024 23:42
Yazdır
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?

Cevdet Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı, gündemi değerlendirdi.

Türkiye'nin bir süredir FATF'ın gri listesinde olduğunu belirten Yılmaz, bu konunun yarın Singapur'da gerçekleştirilecek FATF Genel Kurul toplantısında değerlendirileceğini, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de Singapur'da olduğunu söyledi.

Türkiye'nin listeden çıkılması için istenen bütün düzenlemeleri yaptığını vurgulayan Yılmaz, "En son 'kripto parayla ilgili düzenleme eksik' deniyordu. O da tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye görev grubunun bir teknik grubu geldi. Saha incelemeleri yaptılar. Oradan da son derece olumlu bir rapor çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla teknik açıdan bir problem gözükmüyor." diye konuştu.

Genel Kurul toplantısında ülkelerin oylama yapacağını dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada teknik herhangi bir sıkıntı yok. Yarın olumlu bir karar çıkacağına inanıyoruz. Çıkmazsa da bunu siyasi olarak yorumlarız. Bunu da açıkça ifade etmek isterim. Çıkmamak dünyanın sonu değil ama çıkarsak da bu olumlu bir şey. Ülke olarak gri listede olmak hoş bir durum değil. Bundan çıktığınız zaman finansal çevrelerde daha fazla güven telkin etmeniz, daha rahat bir şekilde Türkiye'ye finansal akışların sağlanması konusunda bir avantaj. Bir not artışı değil bu ama ülke algısı açısından önemli. Not artışlarına da olumlu etkisi olabilir elbette. Yarın inşallah güzel bir netice çıkar ve bunun da ülkemize pozitif yansımalarını görürüz. Çıkmazsak da dünyanın sonu değil elbette."

Yılmaz, Türkiye'nin gri listeden çıkmasının fon akışlarına faydasının olacağını, bunun da ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacağını söyledi.

- "Temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek"

Geçtiğimiz yıl 3 yıllık Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladıklarını anımsatan Yılmaz, enflasyona ilişkin 3 dönemin esas alındığını, bunların da "geçiş dönemi", "dezenflasyon dönemi" ve "istikrar dönemi" olduğunu vurguladı

Geçiş döneminin mayıs ayı itibarıyla tamamlandığını düşündüklerini ifade eden Yılmaz, haziran ayından itibaren yıllık enflasyonda gerilemeyi göreceklerini, aynı zamanda aylık bazda da düşüşler görüleceğini kaydetti.

Cevdet Yılmaz, enflasyonda tek haneli rakamların 2026'da yakalanacağına inandıklarını dile getirerek, "Vatandaşın derdi, sorunu neyse bizim de temel derdimiz, temel önceliğimiz odur. Bugün vatandaşımızın en temel meselesi enflasyonsa bizim de en temel meselemiz bu. Enflasyon sadece ekonomik bir hadise değil, sosyal boyutu da olan bir hadise. Gelir dağılımını da etkiliyor. Bütün bu yönleriyle düşündüğümüzde temel önceliğimiz enflasyonu düşürmek ve bunu çok yönlü bir politika setiyle adım adım başarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel Tüketim Vergisi'yle (ÖTV) ilgili bir çalışma olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Yılmaz, "Oranlarla ilgili benim bildiğim bir çalışma yok doğrusu. Çünkü enflasyonist vergi artışlarını istemiyoruz. Yani vergilerle ilgili değerlendirme, etki analizleri yaparken enflasyonu arttırıcı vergilere sıcak bakmıyoruz. Ama bir taraftan da otomatik güncellemeler olabiliyor. Onlar kanun gereği, belli formüllerle işleyen mekanizmalar var. Onlar da zaten önceden bilinen mekanizmalar. Onun ötesinde bir çalışma şu anda bilgim dahilinde değil." dedi.

- OVP eylülde güncellenecek

Yılmaz, "Merkez Bankası bağımsız ama yakın zamanda faiz indirimi olur mu?" şeklindeki soruya ise şu cevabı verdi:

"Merkez Bankamızın araç bağımsızlığı var biliyorsunuz. Elbette demokratik bir ülkedeyiz. Temel hedefi, amacı hükümet çizer. Bizim de amacımız nedir? Hem enflasyonu hem de faizleri düşürmek. Bizim siyasi hedefimiz ikisini de orta vadede tek haneli rakamlara getirmek ve bunun için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Ama içinden geçtiğimiz süreçte Merkez Bankamız araç bağımsızlığı çerçevesinde enflasyonda öngördüğü hedefler doğrultusunda politikasını belirliyor, kararlarını veriyor. Ben inanıyorum ki bu enflasyonist eğilimler kırıldıkça Merkez Bankamız da teknik olarak, verilere dayalı olarak değerlendirmelerini en sağlıklı şekilde yapacaktır. Bunun ötesinde bir yorum yapmayı doğru bulmuyorum."

Eylülde OVP'yi güncelleyeceklerini bildiren Yılmaz, "Yalnız şöyle bir çerçevede güncelleyeceğiz. Ana politika setimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Ancak bir yıllık süreçte dünyada ve Türkiye'de gelişmeler oldu. Bu gelişmeler ışığında programımızın makro ekonomik çerçevesini güncelleyeceğiz." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber