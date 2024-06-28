28 Haziran 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iş insanı Can Kıraç'ın Bebek Camisi'ndeki cenaze törenine katılacak.

(İstanbul/13.12)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığı ile AJET arasındaki protokol imza törenine iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KKTC Cumhurbaşkanı Vekili ve Meclis Başkanı Zorlu Töre ile bir araya gelecek, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın anıtlarını ziyaret edecek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile görüşecek, Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek, ÇASGEM Eğitimi ve Sertifika Töreni ile heyetler arası toplantılara katılacak.

(Lefkoşa)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Türkiye Yüzyılı Çevre Projeleri"ni açıklayacak.

(Ankara/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 Tarım Zirvesi ve Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması'na katılacak, TMO'nun yeni depolarının açılışını yapacak, bazı ziyaretlerde bulunacak.

(Mersin/09.00-15.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gazimağusa Limanı ve Gümrüğü'nü ziyaret edecek.

(Gazimağusa)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı dış ticaret ile 2023 yılı devlet destekli tarım sigortaları istatistiklerini, mayıs ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın Bahçelievler Stadyumu'ndaki açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda, 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

(Barsinghausen)

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'inin sprint sıralama turu yapılacak.

(Spielberg/17.30)