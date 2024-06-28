Dolar 32,81 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 32,8840 32,8850 32,8160 32,8170 Avro 35,2630 35,2640 35,1210 35,1220 Sterlin 41,6480 41,6640 41,4500 41,4710 İsviçre frangı 36,6410 36,6510 36,4810 36,4840 ANKARA ABD doları 32,8540 32,9340 32,7860 32,8660 Avro 35,2230 35,3030 35,0810 35,1610 Sterlin 41,5880 41,7980 41,3900 41,6000