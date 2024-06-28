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Dolar 32,81 TL'ye geriledi

Güne yükselişle başlayan dolar, günü 32,81 TL'ye gerileyerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 17:39, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 17:42
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Dolar 32,81 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları32,884032,885032,816032,8170
Avro35,263035,264035,121035,1220
Sterlin41,648041,664041,450041,4710
İsviçre frangı36,641036,651036,481036,4840
ANKARA
ABD doları32,854032,934032,786032,8660
Avro35,223035,303035,081035,1610
Sterlin41,588041,798041,390041,6000

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