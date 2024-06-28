Dolar 32,81 TL'ye geriledi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 32,81 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 17:39, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 17:42
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|32,8840
|32,8850
|32,8160
|32,8170
|Avro
|35,2630
|35,2640
|35,1210
|35,1220
|Sterlin
|41,6480
|41,6640
|41,4500
|41,4710
|İsviçre frangı
|36,6410
|36,6510
|36,4810
|36,4840
|ANKARA
|ABD doları
|32,8540
|32,9340
|32,7860
|32,8660
|Avro
|35,2230
|35,3030
|35,0810
|35,1610
|Sterlin
|41,5880
|41,7980
|41,3900
|41,6000