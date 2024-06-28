FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı. Bakanlık açıklama yaptı

Dünya ekonomilerinin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye ile ilgili kararı belli oldu.

FATF, 3 yıl sonra Türkiye'nin gri listeden çıkardı.

Kritik toplantı için Singapur'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından "Başardık" mesajı ve Türk bayrağı emojisi paylaştı.

FATF, Türkiye'yi 2021 yılında gri liste tabir edilen listeye almıştı.

Türkiye, Meclis'te kabul edilen kripto para düzenlemesi ile birlikte FATF'in belirlediği 40 standardın tamamını sağlamış oldu.

KARAR İLE NE DEĞİŞECEK?

Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor.

Gri listeden çıkış halinde bu fonların Türkiye'ye yatırım yapabilmeleri mümkün olacak.

Ayrıca gri listede yer almanın sınır ötesi işlemlerin kısıtlanması ve kredi alınmasını zorlaştırıcı etkileri de bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada "Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının" özel katkısına vurgu yapıldı ve sonucun finansal sisteme güveni daha da artıracağı belirtildi. İşte Bakanlığın açıklaması