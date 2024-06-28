'Kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz'

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkarılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından "Gri listeden çıktık" başlığıyla açıklama yaptı.

Türkiye'nin listeden çıkmasında emeği olanlara teşekkür eden Yerlikaya, "Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.