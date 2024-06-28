Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye ile Suriye arasında bir normalleşme süreci olup olmayacağına yönelik soru yöneltildi.

Erdoğan bu soruya "Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz." yanıtını verdi.

"Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluk." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye geçmişte yapılan ziyaretleri anımsatarak, "Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil." dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kentsel dönüşüm dediğimiz olayın temelinde ne yatıyor? Birçok kaçak yapıların, zemin etütlerinin yapılmadığı yerlerde kentsel dönüşüme gidelim ki, işi sağlama bağlamış olalım. Kentsel dönüşümün altında yatan gerçek bu. Yıkılan binalarda da sıkıntı; bakıyorsunuz 3 kat kaçak yapılmış. Kaçaktan dolayı da yıkım söz konusu olmuş. Maalesef bunları bundan sonra da yaşayacağımızı söylemek isterim.

Ben belediye başkanlığından gelmiş bir cumhurbaşkanıyım. Eğer biz kentsel dönüşümle, zemin etütlerinden başlayıp bütün bu TOKİ'yle verdiğimiz imtihanları nasıl başarılı bir şekilde verdiysek ülkemizin genelinde bu tür yapıların çok çok kontrollü bir şekilde adımlarımızı atalım ve işi sağlama bağlayalım.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME: GÖRÜŞMELERİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ

Bizim Cumhur İttifakı'nın önemli bir temsilcisi olarak Devlet Bey'le uzun bir süredir çalışmalarımız var. Devlet Bey'le yaptığımız görüşmeler var. Ve bu görüşmelerimizi ara vermeden devam ettiriyoruz, ettireceğiz. Burada herhangi bir suistimale de fırsat vermeyi düşünmüyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Devlet Bey'le ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, ne gibi tedbirler almamız gerekir. Bunların değerlendirmesini yaptık. Her görüşmemizde 1 saat civarında bu değerlendirmeleri yapıyoruz.

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Türkiye ile Suriye arasında yeniden diplomatik ilişkiler kurulmaması için hiçbir sebep yok. Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Ve Suriye'nin içişlerine karışmak gibi bir derdimiz olamaz. Suriye halkı bizim kardeş halklar olarak beraber yaşadığımız bir topluluk.

Biz Suriye ile ilişkilerimizi geçmişte çok çok canlı tuttuysak, ailece görüşmelere varıncaya kadar biliyorsunuz sayın Esed'le biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil, yine olur.