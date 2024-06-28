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İYİ Parti'de bir istifa daha

31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından art arda istifaların yaşandığı İYİ Parti'de bir istifa daha yaşandı. İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Sevin Çağlayan, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 14:34, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 14:34
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İYİ Parti'de bir istifa daha

İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Sevin Çağlayan, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Çağlayan kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

2023 genel seçim süreci, 2024 yerel seçimleri ve ardından yapılan İYİ Parti 5'inci Olağanüstü Kurultayı'yla ortaya çıkan partinin yeni yapılanmasının, pek çok hata ve telafi edilemez sorunlar barındırdığını ifade eden Çağlayan, "Bununla beraber genel ve yerel seçim süreçlerinde, ardından da yeni yapılanma sırasında ortaya atılan iddialar canımızı yakarken, bunlara cevap vermesi gerekenlerin sessizliği ve gereken tepkileri vermemeleri artık beni de yol ayrımına getirdi." dedi.

Çağlayan, "Bardağı taşıran son damla da İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Saray'da yaptığı, birçok iddiayı içinde barındıran ancak sebebi ve içeriği bir türlü açıklanmayan görüşmesi oldu. Bu görüşmeye mevcut parti yönetimi de net bir tavır koymadı." ifadelerini kullandı.

Çağlayan, istifa etmesine sebep olan gelişmelerin sadece yapılan kurultayla ilgili olmadığını belirterek, "En başından itibaren ülkesi için bir umut inşa etmek amacıyla fedakarca çalışan bütün dava arkadaşlarımı saygı ve hürmetle selamlıyorum. İYİ Parti'de siyaset yapmaya devam eden arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İYİ Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi sona erdirdiğimi ve istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum." dedi.

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