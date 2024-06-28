Belediye deposundan izinsiz malzeme alan 6 kişiye soruşturma

Bartın Belediyesi, deposunda bulunan çeşitli malzemelerin yasa dışı olarak alınıp bir iş yerine bırakıldığını tespit etmesinin ardından 4'ü çalışan 6 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılığın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılan 6 şüpheli, ifadelerinin ardından salıverildi. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Bartın Belediyesinin, tüm faaliyetlerinde her zaman hukuka, mevzuata ve kamu yararına uygun hareket ettiği belirtilerek, "Bu kapsamda belediyemiz deposundan sıfır malzemelerin alınıp çuvallarla bir iş yerine bırakıldığının tespit edilmesi üzerine adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuş, suç duyurumuz üzerine de adli makamlarca derhal soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.