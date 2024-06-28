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Eşini taciz etmeye kalkan arkadaşını öldürdü

Şişli'de evine misafir olduğu arkadaşının karısını taciz ettiği iddia edilen bir kişi ev sahibi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan evli çift emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 16:30, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 17:51
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Olay, dün sabah saatlerinde Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Moğolistan uyruklu Sartuul Alagnuden (55) ve Darkhısuren Alagnuden (48) çiftinin evine arkadaşları olan Amarsanaa Bulda ve bir kişi ziyarete geldi. Gece saatlerinde Sartuul Alagnuden alışveriş yapmak için daireden çıkarak markete gitti. Bir süre sonra eve gelen Sartuul, arkadaşı Amarsanaa'nın eşini darbettiğini gördü. Daha sonra ise Sartuul ile Amarsaana arasında çıkan kavgada, Amarsaana Bulda aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis eşliğinde girilen dairede sağlık ekipleri Amarsaana Bulda'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde bulunan evli çifti ve diğer kişiyi gözaltına aldı.

TECAVÜZ GİRİŞİMİNDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Emniyette alınan ifadelerde Darkhısuren Alagnuden isimli kadın, eşi markete gittikten sonra arkadaşı Amarsaana Bulda'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve aralarında yaşanan boğuşma sırasında eşinin içeriye girdiğini, daha sonra ise kafasını duvara vurduğu için bayıldığını ifade etti.

Şüpheli Sartuul Alagnuden ise, marketten dönünce arkadaşı Amarsaana Bulda'nın eşini darbettiğini gördüğünü, ardından aralarında kavga çıktığını, daha sonra ise bıçaklama anını hatırlamadığını belirtti.

Öte yandan emniyetteki ifadelerinin ardından evli çift, 'Kastan öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

"KARŞILAŞTIĞIMIZ MANZARA KÖTÜYDÜ"

Sesleri duyup dışarıya çıkan, ev sahibi Hanifi Yıldız; "Gece saatlerinde kavga sesine bina olarak uyandık. Daha sonra olayın akabinde sabah saatlerinde cinayet şüphesiyle ambulans ve polis ekiplerini çağırdık. Geldiklerinde karşılaştığımız manzara kötüydü. Daha sonra olay yeri inceleme, savcılar geldi. Ondan sonra tüm incelemeleri yaptılar, cinayet olduğu anlaşıldı. Bunun ardından cinayete neden olan kişi kelepçelenerek polis merkezine götürüldü. Nedenini tam bilmiyoruz. Bunlar Moğalistanlı insanlar. Bizim kiracılarımızdı. Karı koca oturuyorlardı. Kavganın sebebi ne, ya da cinayetin sebebini bilmiyoruz. Eve gelen misafirlerden bir tanesi sırtından bıçaklanarak öldürülmüş" ifadelerini kullandı.

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