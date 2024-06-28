90 milyon TL'lik emlakçı vurgunu: Oğul tutuklandı, anne serbest

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki bir inşaat firmasıyla ilgili şikayetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

Polis, firma sahibi A.K.İ. ve şirket ortağı annesi Y.İ'nin Muğla'nın Fethiye ilçesinde olduklarını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan anne ve oğlu Nevşehir'e getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.K.İ. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.İ. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Adliye önünde gazetecilere açıklamada bulunan mağdurlardan Emel Çalışır, inşaat firmasından muhtelif yerlerde konut aldıklarını söyledi.

Oyalandıklarını fark ettiklerinde savcılığa şikayette bulunduklarını belirten Çalışır, "Üç ev aldık. Hiçbirinde oturamadım. Aldıklarımdan biri inşaat, ikisinin de tapusunu alamadım. 2 milyondan fazla para ödedik." dedi.

Şüphelilerin kentteki muhtelif yerlerde konut inşaatına başladıkları, inşaat halindeki daireleri birden fazla kişiye satarak 57 kişiyi yaklaşık 90 milyon lira dolandırdıkları, satışını yaptıkları daireleri hak sahiplerine teslim etmedikleri ve kiralık otomobille gittikleri Fethiye'den deniz yoluyla yurt dışına kaçmak için girişimde bulundukları öne sürüldü.