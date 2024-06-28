İzmir'in Seçil Erzan'ı psikiyatri servisine sevk edildi

Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vaadiyle dolandırdığı suçlamasıyla tutuklanan Seçil Erzan vakasının bir benzeri, İzmir'de yaşandı. Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda da Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Altyapı Şube Başkanı H.Ö., iddiaya göre 2'si kulüp yöneticisi toplam 5 kişiden yüksek kar vaadiyle para topladı.

Yemek yemeyi reddetmiş

Yapılan incelemelerde H.Ö.'nün, 300 milyon liraya yakın para topladığı, toplanan paranın Karşıyaka'da bir döviz bürosunun sahibi olan S.Ç.'nin hesabında toplandığı, mağdurlardan sadece birinin 100 milyon liraya yakın para verdiği öne sürüldü. Döviz bürosu sahibi S.Ç. gözaltına alınırken, banka müdürü H.Ö. ise geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ilaç içerek intihara teşebbüs etti ve İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Psikiyatri servisine sevk edilen H.Ö.'nün yemek yemeyi reddettiği öğrenildi.

Öte yandan H.Ö.'nün doktorları, şahsın ifade veremeyecek durumda olduğunu polis ekiplerine bildirirken, yapılacak değerlendirmelerin sonucunda karar verilecek.

Banka ve döviz bürosunda arama: 2 şube çalışanı da gözaltında

Öte yandan, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka şubesine gelmiş ve yapılan aramalar sonucu dijital materyallere el konulmuştu. Yine Karşıyaka'daki döviz bürosu, döviz bürosu üzerindeki iş yeri, döviz bürosu sahibi S.Ç. ve Şube Müdürü H.Ö.'nün ikametlerinde de eş zamanlı olarak aramaların yapıldığı öğrenildi.

Bankanın şube çalışanlarından E.Y. ve A.A. isimli şüphelilerin de ifadelerinin alınması için gözaltına alındığı belirtildi.