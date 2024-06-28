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Tahliye olamadığını duyan zabıt katibinden hakime pişkin sözler

Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yaparken yüksek kar getirisi vaadiyle ile 8 vatandaşı milyonlarca lira dolandıran zabıt katibi Süleyman Demirel ve diğer 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada hakimin ara kararı okuması üzerine tahliye olmayacağını öğrenen Demirel, "Sizi Adalet Bakanlığı'na şikayet edeceğim" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 17:27, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 18:01
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Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yaparken yüksek kar getirisi vaadiyle ile 8 vatandaşı milyonlarca lira dolandıran zabıt katibi Süleyman Demirel ve diğer 14 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Süleyman Demirel ile Abbas Kırmızı SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya müştekiler ve taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Süleyman Demirel, 9 aydır hapis yattığını söyleyerek, "Bunun yeterli bir süre olduğunu düşünüyorum. İfadeler çelişkilidir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Süleyman Demirel'in tutukluluk halinin devamına hükmederken Abbas Kırmızı'nın ise delillere etki etme imkanının ve kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Duruşmada hakimin tutukluluğun devam ettiğine ilişkin ara kararı okuması üzerine sanık Demirel "Sizi Adalet Bakanlığı'na şikayet edeceğim" dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Süleyman Demirel'in Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yaptığı belirtildi. İddianamede Demirel'in, birkaç yıl önce tanışmış olduğu Levent Sırataş'a, adli personel olması nedeniyle zaman içinde mahkemelerde dosyası olan birçok iş adamı ile tanıştığını, bu iş adamlarına yatırımlarında kullanmaları için çevresindeki tanıdıklarından para temin ederek karşılığında komisyon aldığını söylediği aktarıldı. Sanık Demirel'in kar payı kazanmak için para vermek isteyen kişilerin üzerlerine kayıtlı mal varlıklarını UYAP sistemleri üzerinden kendi şifresi ya da hakim şifresi ile sorgulayarak tespit ettiği de iddianamede açıklandı. İddianamenin devamında, "Mal varlıklarını şahıslara yine kar payı vereceğini vaat ederek teminat adı altında kurmuş olduğu suç örgütü içerisindeki Bülent Sevinç, Levent Şahin, Abbas Kırmızı, Sevgen Atilla, Cemal Karaoğlu, Evel Karısık, Semih Gündoğdu ve Sadettin Volkan Durak isimli şahısların üzerine geçirdiği, bu şahıslar arasında bahse konu mal varlıklarının sürekli el değiştirdiği, sistem içindeki herkesin bu yöntem ile para kazandığı yapılan araştırmalarda anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, ifadeleri alınan Gökhan Aytekin, Neriman Aytekin, Büşra Çatak, Ayhan Doğan, Cihan Könülşök ve Fatih Çetinkaya'nın zabıt katibi Süleyman Demirel'in kendilerinden kar payı ödemesi teklifi ile paralar aldığını ancak ödemiş oldukları paraları geri alamayarak mağdur olduklarını beyan edip şikayetçi oldukları aktarıldı. Süleyman Demirel'in tefecilik yapan bir örgütle ortak hareket ettiği, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu, gayrimenkulünü devraldığı kişilere birkaç ay göstermelik ödemeler yaptığı ancak devam eden süreçte hileli yöntemlerle gayrimenkulleri tefeci örgütle iltisaklı farklı şahıslar adına sıra sıra tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçirdiği, çete üyelerinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla mağdurlardan para talebinde bulunmayı sürdürdüğü iddianamede aktarıldı. Demirel'in birlikte çalıştığı hakimlere ait UYAP şifrelerini kullanarak eriştiği kişisel verileri dolandırıcılık suçu için kullandığı, yine UYAP sistemi üzerinden edindiği bilgilerle icra mahkemelerindeki alacaklılarla irtibat kurup maddi menfaat karşılığında uyuşmazlığın mahkeme dışında çözülmesine yönelik girişimlerde bulunduğu yönünde tespitler yapıldığı da iddianamede açıklandı. Zabıt katibi Süleyman Demirel'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'dolandırıcılık', 'tefecilik', 'bilişim sistemine girmek', 'verileri hukuka aykırı olarak vermek ya da ele geçirmek' suçlarından toplamda 40 yıldan 154 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede diğer 13 sanığın ise değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

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