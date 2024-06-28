İzmir'de suya yüzde 45 zam

İZSU Genel Kurulu, Grup Başkan Vekili Altan İnanç'ın başkanlığında bugün olağanüstü toplandı. Düzenlenen toplantıda, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oybirliği ile kabul edildi.

Öte yandan Nisan ayında ise 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi Meclis'ten oybirliği ile geçmişti.