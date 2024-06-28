Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
İlk Taksit Bizden..! N Kolay'dan Hemen Kredi Al
İlk Taksit Bizden..! N Kolay'dan Hemen Kredi Al
Sponsorlu İçerik
Akaryakıta çifte zam geldi
Akaryakıta çifte zam geldi
Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
LGS tercih süreci başladı
LGS tercih süreci başladı
10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı
10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı
Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt
Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarının adlarını MEB verecek
Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarının adlarını MEB verecek
Türkiye neden gri listeye girdi?
Türkiye neden gri listeye girdi?
Elektriğe yüzde 38 zam
Elektriğe yüzde 38 zam
Cevdet Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Cevdet Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Hafta sonunda yapılacak olan DGS'ye girecek aday sayısı belli oldu
Hafta sonunda yapılacak olan DGS'ye girecek aday sayısı belli oldu
Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5
Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5
'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'
'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Limon dinlenemedi, fiyatlar uçuşa geçti!
Limon dinlenemedi, fiyatlar uçuşa geçti!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası!
Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor
Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor
Denizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklama
Denizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklama
Ölüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma
Ölüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma
MSB: PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
MSB: PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz kararına ne dedi?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Akaryakıta çifte zam geldi

Benzin ve motorine 13 kuruş zam geldi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 18:30, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 18:35
Yazdır
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

Benzin ve motorine 13 kuruş zam geldi.

Fiyat artışı bu gece yarısından itibaren (29 Haziran 2024) pompaya yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 42.26 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber