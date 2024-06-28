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Çiftçilere 2 milyar 150 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 18:43, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 18:45
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Çiftçilere 2 milyar 150 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

2 milyar 150 milyon 36 bin lira tarımsal destekleme ödemesini, bugün çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını belirterek paylaşımında şu detaylara yer verdi:

"Çay budama tazminatı 1 milyar 370 milyon 782 bin 120 lira, katı organik organomineral gübre desteği 290 milyon 388 bin 38 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği 235 milyon 993 bin 649 lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği 95 milyon 80 bin 547 lira, iyi tarım uygulamaları desteği 74 milyon 615 bin lira, organik tarım desteği 72 milyon 264 bin 60 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 10 milyon 463 bin 886 lira ve yem bitkisi desteği 448 bin 700 lira olmak üzere toplam 2 milyar 150 milyon 36 bin lira destek çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

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