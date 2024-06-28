Özel okul öğretmenleri darp edildik iddiasıyla şikayetçi oldu

Bakanlık saat verip uyardı: Bu saatlerde dışarıda bulunmayın
Bakanlık saat verip uyardı: Bu saatlerde dışarıda bulunmayın
İlk Taksit Bizden..! N Kolay'dan Hemen Kredi Al
İlk Taksit Bizden..! N Kolay'dan Hemen Kredi Al
Sponsorlu İçerik
Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
Akaryakıta çifte zam geldi
Akaryakıta çifte zam geldi
Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
LGS tercih süreci başladı
LGS tercih süreci başladı
10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı
10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı
Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt
Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarının adlarını MEB verecek
Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarının adlarını MEB verecek
Türkiye neden gri listeye girdi?
Türkiye neden gri listeye girdi?
Elektriğe yüzde 38 zam
Elektriğe yüzde 38 zam
Cevdet Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Cevdet Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Hafta sonunda yapılacak olan DGS'ye girecek aday sayısı belli oldu
Hafta sonunda yapılacak olan DGS'ye girecek aday sayısı belli oldu
Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5
Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5
'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'
'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğalgazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Limon dinlenemedi, fiyatlar uçuşa geçti!
Limon dinlenemedi, fiyatlar uçuşa geçti!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı!
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası!
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası!
Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Erdoğan talimatı verdi! Dar ve orta gelirli vatandaşa konut desteği
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Cevdet Yılmaz yanıtladı: Türkiye gri listeden çıkacak mı?
Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor
Banka hesabı ve POS cihazı paylaşımında cezalar artıyor
Denizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklama
Denizbank'tan 'İzmir'de Seçil Erzan vakası' iddiasına açıklama
Ölüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma
Ölüleri de muayene etmiş gibi gösteren doktora soruşturma
MSB: PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
MSB: PKK, Irak'ın kuzeyinde ormanları yakmaya başladı
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
Erdoğan: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
9. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunulacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Özel okul öğretmenleri darp edildik iddiasıyla şikayetçi oldu

Kastamonu'da özel bir okulun sahibi ve yakınları tarafından darbedildiğini iddia eden öğretmenler, şikayetçi oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 20:11, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 20:24
Yazdır
Özel okul öğretmenleri darp edildik iddiasıyla şikayetçi oldu

Kastamonu'da bir süre önce faaliyetlerine son veren özel okulun sahibi ve yakınları, ödemeleri görüşmek üzere öğretmenleri, Doğa Kültür Köyü Öğretmenevi'ne çağırdı.

Burada yapılan görüşme sırasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 öğretmen ile bir öğretmenin nişanlısı, okul sahibi ile yakınları olan M.E, O.E, İ.E.E. ve Y.F.Ö. tarafından darbedildikleri iddiasıyla jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden 4 kişi darp raporu aldı.

Öğretmenlerden Ali Özçağlı, gazetecilere, gelecek yıl çalışmak için sözleşme yapmış olmalarına rağmen apar topar okulun kapatılma kararı alındığını söyledi.

Öğretmenleri tek tek görüşmek için çağırdıklarını belirten Özçağlı, "Bugün benim ve diğer öğretmenlerimizin görüşmeleri vardı. Ayrı ayrı görüşüldükten sonra görüşmesi biten öğretmenler gidiyordu. Ben görüşmek için gittiğimde okul sahibinin oğlu, 'Hocam sana bir sarılayım' dedi. Sonra anlamadan beni itip vurmaya başladı. Sonrasında beni yere düşürdüler. 3-4 kişi üzerime saldırdı, beni darbetmeye başladı." dedi.

Görüşme için bekleyen diğer öğretmenlerin kavgayı ayırmaya çalıştığını dile getiren Özçağlı, "Bizleri ayırmak için gelen öğretmenlerimizi de bu sırada saldırıp yere düşürdüler. Olayı kameraya çekmek isteyen öğretmenimizi iterek engellemeye çalıştılar. Ağza alınmayacak küfürler ettiler. Jandarmayı çağırdık." diye konuştu.

Öğretmenlerden Onur Yalçın da Özçağlı'ya okul sahibinin saldırdığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Bizler farklı bir yerde oturuyorduk. Bir anda birkaç kişi Ali hocamızın yanına doğru geldi. Biz, 'Ne oluyor?' demeden arkamızı döndüğümüzde Ali hocam yerdeydi. Yani bu saldırı planlanmış, kasıtlı olarak yapılmış. Bizlerin de Ali hocamın yanına gitmemizi engellediler. Kavgayı ayırmak için Ali hocamızın yanına doğru gitmek isterken bizlerin üzerine geldiler. Ali hocamı da yerde tuttular, kalkmasını engellediler."

Ahmet Er ise okulda öğretmenlik yapan nişanlısının görüşmesi için olay yerinde olduklarını anlatarak "Nişanlım binaya çıktıktan sonra Ali Bey görüşmeye gidiyordu. Bir baktım ortalık karışmış, Ali hocamız yerde yatıyor, darbediliyor. Bizler de panikle kavgayı ayırmaya çalıştık. Onlar beni tanımıyor, ben onları tanımıyorum. Okul sahipleri anlamsız şekilde bana saldırdı. Okul müdürü beni yere yıktı. Kulağımın arkasına aldığım darbeden ötürü baş dönmem var." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerden Ece Bahar da görüşmeye nişanlısı Ahmet Er ile gittiğini belirterek "Görüşmeyi yaptıktan sonra üst kata çıktım, okulun arabulucusuyla görüşmek için. Ardından sesler duydum. Camdan baktığımda okul sahipleri öğretmenlerimize saldırdı. Yarın düğünümüz var ama biz şu anda hastanedeyiz, darp raporu alıyoruz. Gerçekten çok üzgünüz." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber