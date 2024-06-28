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Bakan Özer'in 6 bin anaokulu projesi rafa kaldırıldı

Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından başlatılan 6 bin anaokulu açılması projesine 28.06.2024 tarihli resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle son verildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 22:00, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 22:17
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Bakan Özer'in 6 bin anaokulu projesi rafa kaldırıldı

Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir yılda 3 bin anaokulu açılması projesini ilan etmesinin ardından bir yıllık süre dolmadan 6 binin üstünde anaokulu açıldığını açıklamış ve basında yer almıştı.

Kamuoyunda geniş yer bulan proje detayları incelendiğinde sıfırdan açılan anaokulu bulunmadığı (çok az sayıda olduğu) mevcut okullara (ilkokul, ortaokul, lise) bağlı anasınıflarının anaokuluna çevrilmesi sonucu bu sayının ortaya çıktığı anlaşıldı. Yani var olan sınıflara ANAOKULU tabelası asılarak bu rakamlara ulaşılmıştı.

Bakan Yusuf Tekin; 28.06.2024 tarihli resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre bu uygulamaya son verdi.

Yani tabela anaokulları anasınıfına geri dönecek. Anaokulu ancak ve ancak bazı şartları taşıyan bağımsız binalarda kurulabilecek.

İlkokul, ortaokul ve liselere bağlı anaokulları kapatılırken bundan sonra anasınıfıları da sadece ilkokullara bağlı olarak açılabilecek.

Yani ortaokullarda ve liselerde anasınıfı bulunmayacak. Ortaokul ve liselere bağlı mevcut anasınıflarından valiliklerce ihtiyaç olduğuna kararı verilenler 2027-2028 eğitim öğretim yılına kadar eğitime devam edebilecekler.

Yapılan son düzenlemeye göre okul öncesi eğitim kurumları;
1- Bağımsız anaokulları
2-İlkokullara bağlı anasınıfları
3-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine bağlı uygulama anaokullarından
oluşacak.

Maksut BALMUK
Öğretmen

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