Bakan Özer'in 6 bin anaokulu projesi rafa kaldırıldı
Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından başlatılan 6 bin anaokulu açılması projesine 28.06.2024 tarihli resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle son verildi.
Önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir yılda 3 bin anaokulu açılması projesini
ilan etmesinin ardından bir yıllık süre dolmadan 6 binin üstünde anaokulu açıldığını
açıklamış ve basında
yer almıştı.
Kamuoyunda geniş yer bulan proje detayları incelendiğinde sıfırdan açılan anaokulu
bulunmadığı (çok az sayıda olduğu) mevcut okullara (ilkokul, ortaokul, lise)
bağlı anasınıflarının anaokuluna çevrilmesi sonucu bu sayının ortaya çıktığı
anlaşıldı. Yani var olan sınıflara ANAOKULU tabelası asılarak bu rakamlara ulaşılmıştı.
Bakan Yusuf Tekin; 28.06.2024 tarihli resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliğe
göre bu uygulamaya son verdi.
Yani tabela anaokulları anasınıfına geri dönecek. Anaokulu ancak ve ancak bazı
şartları taşıyan bağımsız binalarda kurulabilecek.
İlkokul, ortaokul ve liselere bağlı anaokulları kapatılırken bundan sonra anasınıfıları
da sadece ilkokullara bağlı olarak açılabilecek.
Yani ortaokullarda ve liselerde anasınıfı bulunmayacak. Ortaokul ve liselere
bağlı mevcut anasınıflarından valiliklerce ihtiyaç olduğuna kararı verilenler
2027-2028 eğitim öğretim yılına kadar eğitime devam edebilecekler.
Yapılan son düzenlemeye göre okul öncesi eğitim kurumları;
1- Bağımsız anaokulları
2-İlkokullara bağlı anasınıfları
3-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanı bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine bağlı uygulama anaokullarından
oluşacak.
Maksut BALMUK
Öğretmen