Boğulma tehlikesi geçiren emekli astsubay hastanede öldü
Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren emekli astsubay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 22:29, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 23:24
Samsun İl Jandarma Komutanlığı'ndan emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhsin Halıcı, dün serinlemek için Atakum ilçesi Taflan mevkisinde denize girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılan Halıcı'nın çırpındığını gören vatandaşlar, durumu ihbar etti.
Cankurtaranlar tarafından kıyıya çıkarılan Halıcı, sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi gören Halıcı, müdahaleye rağmen akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Halıcı'nın, memleketi Ankara'da defnedileceği öğrenildi.