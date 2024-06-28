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Traktör üzerinde oynadıkları oyun eceli oldu

Tokat'ta üzerlerinde oyun oynadıkları traktörün devrilmesi sonucu 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Haziran 2024 23:23, Son Güncelleme : 28 Haziran 2024 23:45
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Traktör üzerinde oynadıkları oyun eceli oldu

Edinilen bilgilere göre olay, merkeze bağlı Semerci köyünde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk evlerinin önünde bulunan 60 EZ 388 plakalı traktörün üzerinde oynamaya başladı. 10 yaşındaki Duran Efe K.'nin traktörü çalıştırmasıyla traktör 3 metrelik bahçe duvarından düştü. Traktörü çalıştıran Duran Efe K. olay yerinde hayatını kaybederken traktör üzerinde oynayan Y.K. (14) ise ağır yaralandı. Yaralı çocuk Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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