İBB açıkladı: Sağmalcılar Viyadüğü 10 gün kapalı olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sağmalcılar Viyadüğü genleşme derzini yenilemek için çalışma başlattı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 08:13, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 08:15
İBB'den yapılan duyuruda, Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünün 23.00-06.00 saatlerinde 10 gün trafiğe kapalı olacağı bildirildi.
Çalışmalar için yol dün 23.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.
Ekipler sürücüleri trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları için uyardı.