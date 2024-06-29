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Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı, hangileri kaybettirdi?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,15, altının gram fiyatı yüzde 0,24, dolar/TL yüzde 0,05 değer kaybederken, Euro/TL yüzde 0,02 değer kazandı. Euro 35,1220 liraya yükseldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 08:49, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 08:50
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Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı, hangileri kaybettirdi?

BIST 100 endeksi, en düşük 10.486,70 ve en yüksek 10.824,21 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,15 değer kaybederek 10.647,91 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,24 azalışla 2 bin 452 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,67 gerileyerek 16 bin 200 liraya indi.

Geçen hafta sonu 4 bin 90 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 66 liraya geriledi.

Euro 35,1220 liraya yükseldi

Bu hafta ABD doları yüzde 0,05 değer kaybederek 32,8170 liraya inerken, Euro yüzde 0,02 artışla 35,1220 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,51 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,39 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,94 ile "Borçlanma Araçları" fonları ile "Para Piyasası" fonları oldu.

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