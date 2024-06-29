1000 hakim savcı yardımcısı alımı mülakat sonuçları açıklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından 1000 haklim savcı yardımcısı alımı mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu

Bakan Tunç'un açıklamasının tamamı şu şekilde:

Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli bir şekilde sunulması için hayata geçirdiğimiz Hakim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi kapsamında, 23-24 Aralık 2023 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından 1.000 hakim ve savcı yardımcısı alımına dair mülakat sonuçları açıklandı.

Hakim ve savcılarımızın kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde hazırlanmalarını sağlayacak yeni sistemimizin ilk hakim ve savcı yardımcılarını tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

Hakim ve savcı yardımcılarımız, mesleğe kabul öncesinde Adalet Akademisinde 1 yıl eğitim alacak ve usta çırak ilişkisi içinde 2 yıl tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında görev yapacak.

Hakim ve savcı yardımcılarımız, bir yandan daha etkin bir mesleğe hazırlık dönemi geçirirken diğer yandan da hakim ve savcılarımıza yargısal faaliyetlerde yardımcı olacak.

Uygulamadaki güncel vakalardan beslenen bir eğitim süreci geçirecek olan hakim ve savcı yardımcılarımız, adliyelerdeki süreçlere doğrudan katkıda bulunacak.

Hayırlı olsun.

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