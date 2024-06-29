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Petrol ithalatı nisanda arttı

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, nisanda geçen senenin aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 4 milyon 200 bin 888 ton oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 10:55, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 10:56
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Petrol ithalatı nisanda arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 37,5 artarak 2 milyon 748 bin 991 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 1,72 artışla 1 milyon 75 bin 992 tona çıktı.

İthalatın kalan kısmını havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 4 milyon 200 bin 888 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2 milyon 705 bin 897 tonla Rusya'dan yapılırken bu ülkeyi 492 bin 602 tonla Irak ve 249 bin 95 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, yurt içi benzin satışları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30 artarak 398 bin 625 tona yükseldi, motorin satışları yüzde 6,28 artışla 1 milyon 995 bin 655 tona çıktı.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 8,6 artarak 2 milyon 520 bin 756 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 38 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,92 artarak 353 bin 763 ton oldu, denizcilik yakıtları ihracatı da yüzde 36,4 azalışla 168 bin 218 tona geriledi.

Benzin türleri ihracatı yüzde 0,8 artarak 5 bin 858 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 5,6 azalarak 350 bin 165 ton oldu.

Petrol piyasasında toplam ihracat ise yüzde 38 artışla 1 milyon 399 bin 689 tona yükseldi.

Motorin türleri üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2 azalarak 1 milyon 332 bin 629 tona düştü.

Benzin türleri üretimi yüzde 9,95 artarak 379 bin 686 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 3,34 azalarak 396 bin 430 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi yüzde 90 artışla 112 bin 732 ton olarak hesaplandı.

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 17,9 artarak 3 milyon 174 bin 47 tona çıktı.

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