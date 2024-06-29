İstanbul'da yangında can pazarı: Demir kapıyı elleriyle söküp kurtardılar

Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?
Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?
İzmir'de gevreğe zam: İşte İzmir simidinin yeni fiyatı
İzmir'de gevreğe zam: İşte İzmir simidinin yeni fiyatı
AK Parti'de 2. istişare toplantısı
AK Parti'de 2. istişare toplantısı
Bakan Şimşek, yeni vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
Bakan Şimşek, yeni vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
Mayısta en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Mayısta en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Mersin'de otobüs karşı şeride geçti: 2 ölü, 35 yaralı
Mersin'de otobüs karşı şeride geçti: 2 ölü, 35 yaralı
Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Depremden kurtuldu, LGS birincisi oldu
Depremden kurtuldu, LGS birincisi oldu
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı, hangileri kaybettirdi?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı, hangileri kaybettirdi?
AK Parti'de değişim sürüyor!
AK Parti'de değişim sürüyor!
3 çocuğa vergi indirimi ve uygun kredi yolda!
3 çocuğa vergi indirimi ve uygun kredi yolda!
4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Şehit yakınları, gazi ve engelliler AJet'le indirimli uçacak
Şehit yakınları, gazi ve engelliler AJet'le indirimli uçacak
İSO Başkanı: Elektrik zammı enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratır
İSO Başkanı: Elektrik zammı enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratır
Bakanlık saat verip uyardı: Bu saatlerde dışarıda bulunmayın
Bakanlık saat verip uyardı: Bu saatlerde dışarıda bulunmayın
Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
Akaryakıta çifte zam geldi
Akaryakıta çifte zam geldi
Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
LGS tercih süreci başladı
LGS tercih süreci başladı
10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı
10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı
Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt
Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarının adlarını MEB verecek
Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarının adlarını MEB verecek
Türkiye neden gri listeye girdi?
Türkiye neden gri listeye girdi?
Elektriğe yüzde 38 zam
Elektriğe yüzde 38 zam
Cevdet Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Cevdet Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Hafta sonunda yapılacak olan DGS'ye girecek aday sayısı belli oldu
Hafta sonunda yapılacak olan DGS'ye girecek aday sayısı belli oldu
Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5
Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5
'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'
'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da yangında can pazarı: Demir kapıyı elleriyle söküp kurtardılar

İstanbul Arnavutköy'de bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, ekipler gelene kadar üst katta mahsur kalan aileyi demir kapıyı elle sökerek kurtardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 12:54, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 12:55
Yazdır
İstanbul'da yangında can pazarı: Demir kapıyı elleriyle söküp kurtardılar

İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Bolluca Mahallesi Asil Sokak üzerinde 4 katlı binanın giriş katında dün saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, üst katta oturan aileyi kurtarmak için demir kapıyı elle söktü.

Ekipler gelene kadar vatandaşlar üst katta mahsur kalan aileyi kurtardı. Mahallede paniğe neden olan yangına itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yaralı veya can kaybının olmadığı yangın nedeniyle maddi hasar oluştu. Vatandaşların kapıyı söktüğü ve aileyi kurtardığı anlar anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber