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İsrail Gazze'de 37 bin 834 kişiyi katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 69 artarak 37 bin 834'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 13:08, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 13:10
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İsrail Gazze'de 37 bin 834 kişiyi katletti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 267 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 69 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 429 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 834'e, yaralananların sayısının da 86 bin 858'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Gazze'de 10 çocuktan 9'u ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ediyor

Hüsam Ebu Safiye, uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler'e (BM) en kısa sürede hastaneye yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme tedarik etme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 6 Haziran'da yaptığı açıklamada, Gazze'de 10 çocuktan 9'unun ciddi gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini, yetersiz beslenmenin hayati tehlike riskini artırdığını duyurmuştu.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada ise şu ana kadar 33 Filistinlinin açlıktan öldüğü dile getirilmişti.

BM: Gazze'de 625 bin çocuk 8 aydır okula gidemiyor

Gazze'de 625 binden fazla çocuğun 8 aydan uzun süredir okula gidemediği, bunların 300 bininin daha önce UNRWA öğrencisi olduğu aktarıldı. UNRWA personelinin yürüttüğü eğitici faaliyetlerin çocukların okula dönmeye hazırlanmaları açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

İsrail saldırılarından kaçan Filistinli sivillerin sığındığı okullara İsrail ordusunun zaman zaman saldırdığı biliniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, "Bombardımanı (Gazze'nin) kuzey, orta ve güney kesimlerinden duymak mümkün. Gazze halkı, her yere yayılmış yıkım, zorunlu göç ve korku karşısında çaresiz durumda." ifadesini kullandı.

BM Yetkilisi, "Gazze Şeridi'ndeki durum her geçen gün öncekinden daha kötü bir hal alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pentagon, olumsuz hava koşullarını gerekçe göstererek Gazze'ye kurulan geçici limanı bir kez daha söktüğünü, karaya indirilen yardım malzemelerinin Gazze halkına ulaştırılamadığı için depolama alanının da dolma noktasına geldiğini açıklamıştı.

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