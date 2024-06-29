Sıfır diye aldığı iki araç da hasarlı çıktı

Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?
Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?
İzmir'de gevreğe zam: İşte İzmir simidinin yeni fiyatı
İzmir'de gevreğe zam: İşte İzmir simidinin yeni fiyatı
AK Parti'de 2. istişare toplantısı
AK Parti'de 2. istişare toplantısı
Bakan Şimşek, yeni vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
Bakan Şimşek, yeni vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
Mayısta en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Mayısta en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Mersin'de otobüs karşı şeride geçti: 2 ölü, 35 yaralı
Mersin'de otobüs karşı şeride geçti: 2 ölü, 35 yaralı
Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Depremden kurtuldu, LGS birincisi oldu
Depremden kurtuldu, LGS birincisi oldu
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı, hangileri kaybettirdi?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı, hangileri kaybettirdi?
AK Parti'de değişim sürüyor!
AK Parti'de değişim sürüyor!
3 çocuğa vergi indirimi ve uygun kredi yolda!
3 çocuğa vergi indirimi ve uygun kredi yolda!
4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Şehit yakınları, gazi ve engelliler AJet'le indirimli uçacak
Şehit yakınları, gazi ve engelliler AJet'le indirimli uçacak
İSO Başkanı: Elektrik zammı enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratır
İSO Başkanı: Elektrik zammı enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratır
Bakanlık saat verip uyardı: Bu saatlerde dışarıda bulunmayın
Bakanlık saat verip uyardı: Bu saatlerde dışarıda bulunmayın
Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
Akaryakıta çifte zam geldi
Akaryakıta çifte zam geldi
Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
LGS tercih süreci başladı
LGS tercih süreci başladı
10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı
10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı
Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt
Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarının adlarını MEB verecek
Yeni açılacak tüm eğitim kurumlarının adlarını MEB verecek
Türkiye neden gri listeye girdi?
Türkiye neden gri listeye girdi?
Elektriğe yüzde 38 zam
Elektriğe yüzde 38 zam
Cevdet Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Cevdet Yılmaz: Güven artacak, kaynak girişi hızlanacak
Hafta sonunda yapılacak olan DGS'ye girecek aday sayısı belli oldu
Hafta sonunda yapılacak olan DGS'ye girecek aday sayısı belli oldu
Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5
Vatandaşın enflasyon beklentisi yüzde 71,5
'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'
'Gerileyen cari açık, dış borcun milli gelire oranını düşürecek'
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sıfır diye aldığı iki araç da hasarlı çıktı

Kocaeli'de sıfır araç satın almak isteyen Burhan Ülgen, bayiden aldığı aracın hasarlı çıktığını öğrendi. Aracı satın aldığı bayiye satan Ülgen'in ikinci aldığı araç da hasarlı çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 14:24, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 14:26
Yazdır
Sıfır diye aldığı iki araç da hasarlı çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araç tamircisi olan Burhan Ülgen (38), sıfır araç almak istedi. 6 Mayıs tarihinde Bayiden son model aracı 1 milyon 95 bin 250 TL'ye alan Ülgen, bir hafta sonra ekspertize gitti. Ekspertizde aracın bazı bölgelerinde boya olduğunu ve söküp takma işlemleri yapıldığını öğrenen Ülgen, bayiye başvurdu.

Bayinin kendisine yardımcı olmaması üzerine aldığı aracı bayiye zararına satan Ülgen, 8 Haziran tarihinde aynı marka sıfır aracı 1 milyon 45 bin 250 TL'ye yeniden satın aldı.

Aracı aldığı gün ekspertize giden Ülgen, tekrardan boya işlemleri ve söküp takma işlemlerinin yapıldığını öğrenince avukatı aracılığıyla şikayette bulundu.

Maddi ve manevi zarara uğradığını ifade eden Ülgen, bayinin kusuru kabul etmediğini, araç taşıma esnasında problem olmadığını, aracın fabrikadan çıktığı gibi bayiye teslim edildiğini kendisine aktardıklarını beyan etti.

"Arada en az 100 bin TL zararım oldu"

İlk aldığı araca bayiye sattığını dile getiren Ülgen, "İlk olarak 1 milyon 100 bin TL'ye aldığım aracı, 1 milyona bayiye yeniden sattım. 50 bin lira fark vererek 1 milyon 50 bin liraya aracı aldım. Arada en az 100 bin TL zararım oldu. Bunun bir de sigorta kasko poliçe işlemlerini iptal etme işlemleri var. Aracın vergilerini ödedim. Her araç için de 2 kez ekspertiz yaptırdım. Bu süreç hem zorlu hem yorucu hem de maliyetli oldu. Maddi ve manevi anlamda bu süreç bizi yordu. Dava sürecimizi başlattık. Aracın değiştirilmesini istiyorum. Ya bana boyasız, hatasız, sıfır araç verilsin ya da maddi olarak zararım karşılansın. Bu konuda bayinin duyarlılığını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber