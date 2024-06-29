Sıfır diye aldığı iki araç da hasarlı çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde araç tamircisi olan Burhan Ülgen (38), sıfır araç almak istedi. 6 Mayıs tarihinde Bayiden son model aracı 1 milyon 95 bin 250 TL'ye alan Ülgen, bir hafta sonra ekspertize gitti. Ekspertizde aracın bazı bölgelerinde boya olduğunu ve söküp takma işlemleri yapıldığını öğrenen Ülgen, bayiye başvurdu.

Bayinin kendisine yardımcı olmaması üzerine aldığı aracı bayiye zararına satan Ülgen, 8 Haziran tarihinde aynı marka sıfır aracı 1 milyon 45 bin 250 TL'ye yeniden satın aldı.

Aracı aldığı gün ekspertize giden Ülgen, tekrardan boya işlemleri ve söküp takma işlemlerinin yapıldığını öğrenince avukatı aracılığıyla şikayette bulundu.

Maddi ve manevi zarara uğradığını ifade eden Ülgen, bayinin kusuru kabul etmediğini, araç taşıma esnasında problem olmadığını, aracın fabrikadan çıktığı gibi bayiye teslim edildiğini kendisine aktardıklarını beyan etti.

"Arada en az 100 bin TL zararım oldu"

İlk aldığı araca bayiye sattığını dile getiren Ülgen, "İlk olarak 1 milyon 100 bin TL'ye aldığım aracı, 1 milyona bayiye yeniden sattım. 50 bin lira fark vererek 1 milyon 50 bin liraya aracı aldım. Arada en az 100 bin TL zararım oldu. Bunun bir de sigorta kasko poliçe işlemlerini iptal etme işlemleri var. Aracın vergilerini ödedim. Her araç için de 2 kez ekspertiz yaptırdım. Bu süreç hem zorlu hem yorucu hem de maliyetli oldu. Maddi ve manevi anlamda bu süreç bizi yordu. Dava sürecimizi başlattık. Aracın değiştirilmesini istiyorum. Ya bana boyasız, hatasız, sıfır araç verilsin ya da maddi olarak zararım karşılansın. Bu konuda bayinin duyarlılığını talep ediyorum" şeklinde konuştu.