Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçtiğimiz perşembe günü faiz kararını açıkladı. Sürpriz yapmayan Merkez, nisan ve mayısta olduğu gibi haziranda da faizi yüzde 50'de sabit bıraktı. Karar metninde faiz indirimi için enflasyonun düşmesi işaret edildi. Peki Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? Dünyaca ünlü dev bankalar teker teker tahminlerini paylaştı. İşte detaylar...

GOLDMAN SACHS ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİ İŞARET ETTİ

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, faiz indirimi için üçüncü çeyreğin sonunu işaret etti. Bankanın raporunda, "Yılın üçüncü çeyreğinde ekonomik aktivitedeki yavaşlama derinleşince, enflasyon beklentilerinin de hızlı bir şekilde düşmesini bekliyoruz. Yıl sonunda manşet enflasyonun yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyoruz. İlk faiz indiriminin de üçüncü çeyreğin sonunda gerçekleşeceği beklentimizi koruyoruz" ifadeleri yer aldı.

BARCLAYS'TAN DÖRDÜNCÜ ÇEYREK BEKLENTİSİ

Barclays, TCMB'nin bildirisinde şahin tonlamayı sürdürdüğünü vurgulayarak, erken faiz indirimi olasılığına dikkat çekti. Raporda, "TCMB beklendiği gibi politika faizini yüzde 50'de tuttu. Faizlerin 2025'in Ocak ayına kadar bu seviyede kalmasını bekliyoruz ancak dezenflasyon süreci beklediğimizden daha güçlü olursa, 2024'ün son çeyreğinde de erken bir indirim görebiliriz" denildi.

MORGAN STANLEY 2025'TE FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın bu sene faiz indirimi yapmayacağını düşünüyor. Bankanın raporunda, "Bankanın faizleri değiştirmeme kararı ve şahin tondaki iletişim, uzun süre sıkı para politikası duruşu beklentimizi destekliyor. Politika faizinin yıl sonuna kadar bu seviyede kalmasını ve faiz indirimlerinin 2025'in ilk çeyreğinde başlamasını bekliyoruz" denildi.

JPMORGAN KASIM VE ARALIKTA İNDİRİM BEKLİYOR

JPMorgan ise TCMB'nin faiz kararını değerlendirerek, bankanın enflasyonda yukarı yönlü riskler olması durumunda sıkılaşmaya hazır olduğuna dair şahin söylemini koruduğunu belirtti. Raporda, "TCMB faizi beklendiği gibi yüzde 50'de bırakırken enflasyonda yukarı yönlü riskler olursa sıkılaşmaya hazır olduğuna dair şahin söylemini korudu. 2024 sonu için politika faizi beklentimizi yüzde 45 olarak koruyoruz. Kasım ve Aralık aylarında TCMB'den faiz indirimi bekliyoruz" denildi.