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Bakan Yerlikaya: Kayıt dışılıkla mücadelede yeni açılımlarımız olacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kabineye geldiğimiz ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadeleyle ilgili amansız bir mücadele ediyoruz. Özellikle yakın süreçte kayıt dışılıkla mücadeleyle de ilgili açılımlarımız olacak" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 15:01, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 14:47
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Bakan Yerlikaya: Kayıt dışılıkla mücadelede yeni açılımlarımız olacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. İlk olarak Gaziantep Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Vali Kemal Çeber'den kente ilişkin brifing aldı. Yerlikaya daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nde sivil toplum örgütleri temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Yerlikaya, önceliklerinin düzensiz göçmen meselesi olduğunu ve bu konuda yakın zamanda yeni açılımlarda bulunacaklarını söyledi. İstanbul'dan sonra en fazla göçmenin Gaziantep'te bulunduğunu ve toplantıda bu konunun ele alındığını belirten Yerlikaya, "İstanbul'dan sonra ikinci sırada olan Gaziantep'te düzenli olan göçmen sayısı mevcut. Bununla ilgili milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, meslek odalarımızın ve STK'larla birlikte hep birlikte üzerinde durmamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığı ve Göç İdaresiyle birlikte bu hususta neler yapabiliriz, bunları tespit ettik. Kabineye geldiğimiz ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla düzensiz göçle mücadele ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle amansız bir mücadele ediyoruz. Göçle mücadeleyi kaynağında başlayan hudutların korunmasında ve içeride düzensiz göçle mücadelede onların geri gönderim merkezlerinde ve oradan da kendi ülkelerine deport süreciyle yani kaynağında başlayıp kaynağında biten bir yaklaşımla etkin bir mücadele içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, Gaziantep ve bölgede düzensiz göçle mücadele kapsamında mobil göç araç sayısının artırıldığını söyleyerek, "Özellikle yakın süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kayıt dışılıkla mücadeleyle de ilgili açılımlarımız olacak. Gaziantep'teki bu tecrübeler ışığında yakın zamanda açıklayacağımız yaklaşımları, yeni konuları ve düzensiz göçle mücadeledeki var olan gücümüzü pekiştirmek ve hiçbir zaman duraksamadan devam etmek ama düzenli olan göçmenlerle ilgili olan meselelerimiz var. Onlarla ilgili kamuoyunda, iş dünyasında beklenilen açılımları yapmakla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Bugün Gaziantep'te düzensiz göç ve kayıt dışılıkla ilgili konuların tecrübesini de edindik. Gaziantep'teki düzensiz göçle ilgili meselede bizim mobil göç araçlarımızın sayısını 25'e çıkarttık. Bu çalışmayı Şanlıurfa ve Kilis'te de yapmaya başladık. Tıpkı İstanbul'da 19 Temmuz 2023'ten beri kesintisiz yapmış olduğumuz mücadelenin nasıl başarılı noktaya geldiğini bütün İstanbullular gördüğü gibi bu mücadelenin bu bölgede de nasıl başarıya ulaştığını göstereceğiz. Hemşehrilerimizin beklentileri neyse onun nasıl tecelli ettiğini hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

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