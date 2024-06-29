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Özgür Özel'den 'Kazanan ceket' açıklaması

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun yıllar giydiği ekose ceket tercihi hakkında konuştu.

Haber Giriş : 29 Haziran 2024 15:38, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 15:40
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Özgür Özel'den 'Kazanan ceket' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen ve 'kazandıran ceket' olarak adlandırılan ekose ceketi CHP lideri Özgür Özel de giymişti.

Özel, dört gün önce Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile ikinci kez görüşmüştü. Özel'in burada ekose ceket giydiği görülmüştü.

"BİR KERE DE BİZ GİYELİM"

Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Gündem olan ceketi hakkında konuşan Özel "Ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıkmış. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz. Bir başarıyı tek başına lidere mal etmek sosyal demokrat partiye yakışmaz" dedi.

Özel, "Ceketi alalı 15-20 gün olmuştu. O kadar kareli değil. Ayşe Ateş ile fotoğrafı çektirdikten sonra özel kalemim, 'Ceket böyle çıkmış, sorun olur mu' diye sordu. Bir kere de biz giyelim dedim. Mahsur görmedik. 3 gün boyunca CHP Genel Başkanı'nın üzerindeki winner ceketinin konuşulması üzmedi beni" diye konuştu.

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