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Özel'den hükümete AB eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler konusunda iktidarı eleştirerek konunun iç siyaset malzemesi yapıldığını savundu. Özel, "Yargı organlarının üzerinde vesayet kuruyorsanız AB diye hayaliniz olamaz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 15:54, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 15:56
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Özel'den hükümete AB eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AB ile ilişkilerden; Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Türkiye'yi gri listesinden çıkarmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Özel, partisinin İstanbul'da düzenlediği "Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı"nda konuştu.

"BİZİ 3 YILDIR GRİ LİSTEDE TUTAN BU İKTİDARDAN BAŞKASI DEĞİL"

Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.

Kararı değerlendiren Özel, "Biz gri listeye 2021 yılında girdik, bugün son günlerde hızla yapılan bazı kanuni düzenlemeler yapılmadığı için girdik. Biz gri listedeydik, dün çıktık bu övünülecek değil, çok utanılacak bir durumun, 3 yılın AK Parti'nin bu ülkeye son 3 yılda yaşattığı gerçeğidir." dedi.

"AB İLİŞKİLERİNİ HATIRLAMIŞ OLMASINI CİDDİYE ALMIYORUZ"

CHP lideri Özel'in iktidara yönelik diğer bir eleştirisi de Avrupa Birliği'yle ilişkilerle ilgiliydi.

Özel şöyle konuştu:

"Erdoğan'ın uzun süredir ağzına almadığı hatta her aldığında bir polemik alanı olarak iç politika malzemesi yaptığı AB ilişkilerini yeniden hatırlamış olmasını önemsiyoruz ancak çok da ciddiye almıyoruz.


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına ısrarla direnirseniz, anayasanızda yazıyor olmasına rağmen uluslararası anlaşmaları uygulamazsanız, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirseniz, ülkenizin Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymuyorsanız, tüm yargı organlarının üzerinde bir vesayet kuruyorsanız sizin AB diye bir hayaliniz olamaz."

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