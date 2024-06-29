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Isparta'da gülden elde edilen ürünlerle 95 milyon dolarlık ihracat bekleniyor

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, geçen sene 75 milyon dolarlık ihracat hedefi bu sene Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk: "Bu yıl hedefimiz yaklaşık 95 milyon dolar civarında bir ihracat rakamı bekliyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 23:56, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 23:56
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Isparta'da gülden elde edilen ürünlerle 95 milyon dolarlık ihracat bekleniyor

ISPARTA (AA) - Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin gerçekleştirildiği Isparta'da, hasadı tamamlanan gülden elde edilen ürünlerle 95 milyon dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, gazetecilere, gülün kentte yaklaşık 10 bin civarında ailenin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Isparta'da 38 dönüm arazide gül yetiştirildiğini belirten Selçuk, mevsim şartlarından kaynaklı bu yıl nisanda açmaya başlayan gülde hasat sezonunun sona erdiğini aktardı.

Gül hasadının Isparta ekonomisine önemli katkı sağladığını belirten Selçuk, "Bu sezon yaklaşık 12 bin ton civarında rekoltemiz oldu. Güllerimiz fabrikalarda işlendi. Gül suyu, gül yağı vb. ürünler elde ettik. Bu ürünler sayesinde Isparta'mızın yaklaşık 1,2 milyar lira gelir elde etmesini bekliyoruz.? diye konuştu.

- 95 milyon dolar ihracat beklentisi

Gül hasadının ardından pazarlama çalışmalarının başladığını vurgulayan Selçuk, "Bu yıl hedefimiz yaklaşık 95 milyon dolar civarında bir ihracat rakamı bekliyoruz. Gülbirlik, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta Ticaret Borsası ve başka büyük firmalarla yurt dışı gezileriyle ihracat rakamını artırmaya çalışıyoruz. Genelde Fransa, Hollanda, İngiltere ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde bizim gül ürünümüz alıcı buluyor ve ülke ekonomisine katkı sağlamış oluyoruz.? diye konuştu.

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