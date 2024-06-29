Vücut geliştirme sporcusu sokakta ölü bulundu

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bahar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bahar'ın ölümü ilçede şok etkisi yaratırken cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesi'nde yaşayan vücut geliştirme sporcusu ve fitness eğitmeni Bahtiyar Bahar bu sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından sokakta yatar vaziyette bulundu.

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