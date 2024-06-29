Aracıyla üzerinden geçtiği çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Erzurum'da bir aracın üzerinden geçtiği 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü, savcının itirazı üzerine tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 16:19, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 16:23
ERZURUM (AA) - Erzurum'da aracıyla üzerinden geçtiği çocuğun ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü, savcının itirazı üzerine tutuklandı.
Rabiana Mahallesi'nde 24 Haziran'da aracıyla bir sitenin garajından çıktıktan sonra yokuşun bitiminde yol üzerinde oturan Alpaslan Cellat?ın (5) üzerinden geçerek ölümüne neden olan T.D (66) hakkında verilen adli kontrol şartıyla serbest kalma kararına Cumhuriyet savcısı itiraz etti.
Ekiplerce Antalya'da yakalanarak getirildiği Erzurum'da adliyeye sevk edilen T.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.