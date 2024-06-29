İsrail Büyükelçiliğini koruyan polis, okla boynundan vuruldu

2 ilde ormanlara girişler yasaklandı
2 ilde ormanlara girişler yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun mezuniyet törenine katıldı
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
Petrol işçileri için çalışma saati düzenlemesi
AK Parti, doğurganlık çalıştayı: 'Çok zor durumdayız'
AK Parti, doğurganlık çalıştayı: 'Çok zor durumdayız'
Aracıyla üzerinden geçtiği çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Aracıyla üzerinden geçtiği çocuğun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Müzekart GNS ve Seyahatsever projesi başlıyor
Müzekart GNS ve Seyahatsever projesi başlıyor
İkinci el otomobil satışı, yüzde 20 geriledi
İkinci el otomobil satışı, yüzde 20 geriledi
Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?
Merkez Bankası ne zaman faiz indirecek?
İzmir'de gevreğe zam: İşte İzmir simidinin yeni fiyatı
İzmir'de gevreğe zam: İşte İzmir simidinin yeni fiyatı
AK Parti'de 2. istişare toplantısı
AK Parti'de 2. istişare toplantısı
Bakan Şimşek, yeni vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
Bakan Şimşek, yeni vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
Mayısta en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Mayısta en çok tercih edilen ikinci el oto markaları belli oldu
Mersin'de otobüs karşı şeride geçti: 2 ölü, 35 yaralı
Mersin'de otobüs karşı şeride geçti: 2 ölü, 35 yaralı
Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Haziran enflasyonu çarşamba günü açıklanacak
Depremden kurtuldu, LGS birincisi oldu
Depremden kurtuldu, LGS birincisi oldu
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı, hangileri kaybettirdi?
Bu hafta hangi yatırım araçları kazandırdı, hangileri kaybettirdi?
AK Parti'de değişim sürüyor!
AK Parti'de değişim sürüyor!
3 çocuğa vergi indirimi ve uygun kredi yolda!
3 çocuğa vergi indirimi ve uygun kredi yolda!
4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
4 bin 340 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
Şehit yakınları, gazi ve engelliler AJet'le indirimli uçacak
Şehit yakınları, gazi ve engelliler AJet'le indirimli uçacak
İSO Başkanı: Elektrik zammı enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratır
İSO Başkanı: Elektrik zammı enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratır
Bakanlık saat verip uyardı: Bu saatlerde dışarıda bulunmayın
Bakanlık saat verip uyardı: Bu saatlerde dışarıda bulunmayın
Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
Moody's'ten 'gri liste' değerlendirmesi: Türkiye'de yabancı yatırımları güçlenebilir
Akaryakıta çifte zam geldi
Akaryakıta çifte zam geldi
Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
Öğrenciler dikkat: Bu diploma ile yurt dışında çalışmak mümkün
LGS tercih süreci başladı
LGS tercih süreci başladı
10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı
10 soruda 'FATF' ve Türkiye'nin 'gri liste'den çıkışı
Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
Bakan Özhaseki yanıtladı: Depozito Yönetim Sistemi ne zaman başlayacak?
Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Elektrik zammı enflasyonu nasıl etkileyecek?
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt
Erdoğan'dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt
Ana sayfaHaberler Dünya

İsrail Büyükelçiliğini koruyan polis, okla boynundan vuruldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki İsrail Büyükelçiliğini koruyan polis Tatar Yayı olarak bilinen silahla saldırı düzenlendi. Saldırganın öldüğü açıklandı. Polisin ise hayati tehlikesi bulunuyor. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, saldırının, Vahhabi hareketiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Haber Giriş : 29 Haziran 2024 18:20, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 18:22
Yazdır
İsrail Büyükelçiliğini koruyan polis, okla boynundan vuruldu

Belgrad'daki İsrail Büyükelçiliğini koruyan bir polise Tatar Yayı olarak bilinen okla saldırı düzenlendi.

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, "iğrenç terör saldırırı" olrak nitelendirdiği olayda saldırganın vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Sırp haber ajansı Tanjug'un Dacic'ten aktardığına göre ameliyata alınan polis memurunun hayati tehlikesi bulunuyor.

Bakan, polisin boynundan bir okla vurulduğunu ve saldırgana birkaç el ateş ederek onu öldürdüğünü söyledi.

Olayla bağlantılı olduğu düşünülen birkaç kişinin de tutuklandığını belirtti.

Bakan, olayın bu sabah yerel saatle 11:00'de Sırbistan'ın başkentinde meydana geldiğini ve "kimliği belirsiz bir kişinin İsrail Büyükelçiliğinin güvenliğini sağlamakla görevli bir jandarma mensubuna yaylı tüfekle ateş ederek boynundan vurduğunu" söyledi.

Hastanede ameliyat olan polis memuru saldırı sırasında nöbet kulübesinde bulunuyordu.

"VAHHABİ HAREKETİYLE BAĞLANTILI"

Dacic daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının Suudi Arabistan'da hakim olan İslam'ın aşırı muhafazakar bir kolu olan Vahhabi hareketiyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen kişilerle ilgili ilk belirtiler olduğunu ifade etti.

Dacic, "Güvenlik güçleri tarafından zaten bilinen kişilerden ve Vahhabi hareketinden bahsettiğimize dair bazı şüpheler zaten mevcut" dedi.

"Önleyici nedenlerle" birkaç kişinin tutuklandığını ve Belgrad'da genel güvenliğin arttırıldığını kaydetti.

Bakan, davayı özel savcıların devraldığını da sözlerine ekledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber