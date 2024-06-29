Samsun'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 6 kişi yakalandı

Bu kişiler hakkında, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Sistem üzerinden kopya veren ve zanlıların üzerine sistemi kuran Ş.Ü. ise sınav merkezinin yaklaşık 200 metre ilerisinde yakalandı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 3 kamera, 3 kulaklık, 5 alıcı-verici ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelileri tespit eden ekipler, sınav çıkışı S.M, N.K, V.K, T.A. ve M.K'yi gözaltına aldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 5 kişi ile bunlara yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı.

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