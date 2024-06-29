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Kendisini istemeye gelecekleri günde gittiği kuaförde kalp krizi geçirdi

Elazığ'da 29 yaşındaki genç kız, kendisini istemeye gelecekleri günde gittiği kuaförde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2024 23:33, Son Güncelleme : 29 Haziran 2024 23:35
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Kendisini istemeye gelecekleri günde gittiği kuaförde kalp krizi geçirdi

Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nde akşama sözü olan Tuğçe A. (29), gittiği kuaför salonunda aniden rahatsızlandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Tuğçe A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan otopsi sonucunda genç kadının kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Tuğçe A.'nın akrabaları ve damat tarafı ise acı haberi alır almaz hastaneye akın etti.

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