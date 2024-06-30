İzmir'deki yangınlar kontrol altında: Gözaltılar var

İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde orman yangını çıktı.

Selçuk'taki yangın Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçradı.

Üç yangında da alevlerle mücadele sabah saatlerine kadar sürdü.

İZMİR'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Menderes'teki yangının bir hobi bahçesinde başladığını anlatan Bakan Yumaklı, Çeşme'deki yangına ise atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu bildirdi.

Bakan Yumaklı, Selçuk'taki yangının başlangıç sebebinin araştırıldığı bilgisini verirken, yangınlarla ilgili olarak bazı şüphelilerin gözaltına alındığını söyledi.

Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bakan Yumaklı, vatandaşlara orman yangınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

SELÇUK'TA BAŞLAYAN YANGIN KUŞADASI'NA SIÇRADI



İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da şiddetiyle hızla yayıldı. Alevler Aydın'ın Kuşadası ilçesine de sıçradı.

Selçuk-Kuşadası karayolu trafiğe kapatıldı. Yangına karadan 118 araç ve yaklaşık 500 personelle, 3 gece görüşlü helikopterle de havadan müdahale edildi.

MENDERES'TE TOMA DESTEĞİ



Aynı saatler içinde Menderes Karacadağ'daki ormanlık alanda da yangın çıktı. Alevlere 48 araç ve 207 personelle karadan, 5 helikopterle de havadan müdahale edildi. Çalışmalara TOMA'lar da destek verdi.

Yangının ilerlediği Çamönü Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Ormanlık alanın içinde yer alan hobi bahçelerine yapılan evler de boşaltıldı.

Sabahın ilk saatlerinde bölgeden gelen görüntüler, alevlerin büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını gösteriyor.

Özellikle havadan çekilen görüntülerde yanan alanın büyüklüğü de gözler önüne seriliyor.

ÇANAKKALE'DE 7 SAAT SÜREN MÜCADELE



Bu arada dün akşam saatlerinde Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan ve hızla yayılan yangın da ekiplerin 7 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.