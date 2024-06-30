Mükerrer suça af 9'uncu Yargı Paketi'nde

56 madde olarak tasarlanan düzenlemenin daha hızlı biçimde TBMM'den geçebilmesi için ilk etapta 38 maddeye kadar düşürüldüğü ve bazı maddelerin sonbaharda Meclis gündemine alınacağı öğrenildi.

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; teklif metnine son şekli henüz verilmedi. Paket, bazı suçların affını da içerecek biçimde yeniden düzenlenecek. Bu çerçevede, AK Parti Meclis grup yönetimiyle bir araya gelen bürokratlar, ceza ve tutukevlerinde yoğunlaşmanın önüne geçilmesi ve hükümlü sayısının artmaması için çalıştıklarını aktardı.

Adalet ve İçişleri bakanlıkları bürokratlarının da katıldığı son toplantıda, mükerrer suçların affedilmesini öneren çalışmanın yasa teklifine eklenmesi yönünde karar alındı. Bu kararın henüz netleşmediği, ancak AK Parti'nin Kızılcahamam'daki milletvekili kampında vekillere sunulan taslak çalışmada da yer aldığı için düzenlemeye eklenmesine kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.

DÜZENLEME NASIL İŞLEYECEK?



Yasada yapılacak değişiklikle, hakkında 1 yıl veya 1 yıldan az kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ancak ikinci bir suça karışmamak şartıyla cezası ertelenen kişiler, ikinci kez suç işlemesi halinde ilk suçlarından bakiye kalan süre affedilecek. Af kapsamına alınacak sürenin cezasızlık algısı oluşturmayacak şekilde basit suçları kapsaması bekleniyor. Kamuya karşı işlenen gösteri, kanuna muhalefet gibi suçların yanı sıra ölüm ya da yaralanmaya sebebiyet vermeyen trafik kazaları nedeniyle yargılanıp ceza alan, ancak ikinci bir suç işlemediği sürece cezası ertelenen kimselerin ilk suçlarından kaynaklanan ceza infazları affedilecek.