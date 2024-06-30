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Atık şişeni getir alışveriş fişini götür

2025 yılında faaliyete geçecek olan Depozito İade Sistemi, yalnızca mobil uygulama üzerinden işlemeyecek. Akıllı telefon kullanmayan vatandaşlar, makine tarafından her atık şişe başına verilen fişler ile de anlaşmalı noktalardan alışveriş yapabilecek. 2028 yılında yurt genelinde 30 bin depozito makinesi faaliyete geçecek.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 08:48, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 08:35
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Atık şişeni getir alışveriş fişini götür

Sıfır Atık Projesi'nin yeni bir adımı olan Depozito İade Sistemi kapsamında 0,1-3 litre arasındaki her türlü atık şişe için 25 kuruşluk geri ödeme yapılacak. 4 sene içinde akıllı makineler, AVM'lerden otellere, belediyelerden şehir meydanlarına kadar insanların yoğun olduğu birçok bölgede hizmete açılacak. Mobil uygulama ile vatandaşlar ilk olarak kendisini ve kullanıcı adını makineye tanıtacak.

Depozito makinesi alıma hazır duruma geçince atık ürün, makineye atılacak. Şişe başına 25 kuruşluk depozito bedeli, vatandaşın mobil uygulamadaki hesabına yani e-cüzdanına anında aktarılacak. E-cüzdanda bu tutarlar biriktirilip anlaşmalı noktalarda toplu kullanılabilecek.

Akıllı telefon kullanmayı tercih etmeyen vatandaşlar için ise alternatif bir formül planlandı. Bu kapsamda mobil uygulamanın haricinde depozito makinesi tarafından fişler de verilecek. Bu fişler ile de sistemde tanımlı olan iş yerlerinden alışveriş yapılabilecek.

520 MİLYON EURO

Depozito Yönetim Sistemi ile hammaddeden toplanılacak malzemeye, lojistikten enerji tasarrufuna kadar birçok kalemde yıllık toplam 520 milyon euroluk ekonomik kazanç hedefleniyor.

Ayrıca bu proje ile senelik 37 bin ton sera gazı salınımının da önüne geçilecek. Yurt genelinde 6.3 milyon metreküp düzenli depolama alanından tasarruf sağlanacak. 1.3 milyar kilovatsaat enerji ve 3.6 milyon varil petrol tasarrufu sağlanacak.

Ayrıca bu proje ile senelik 37 bin ton sera gazı salınımının da önüne geçilecek. Yurt genelinde 6.3 milyon metreküp düzenli depolama alanından tasarruf sağlanacak. 1.3 milyar kilovatsaat enerji ve 3.6 milyon varil petrol tasarrufu sağlanacak.

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