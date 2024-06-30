Ak Parti'den CHP ile normalleşmeye kontrollü devam kararı

AK Parti'nin son MYK toplantısında, CHP ile diyaloğun devam edip etmemesi konusunda bir değerlendirme yapıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına "Ne diyorsunuz? Bu görüşmeleri keselim mi devam mı edelim?" diye sordu.

Büyük çoğunluk muhalefetle diyaloğun devam etmesinde yarar olduğunu dile getirdi. Bazı MYK üyeleri ise Özgür Özel ve diğer CHP kurmaylarının bu görüşmeleri, günlerce tartışma konusu yapmalarının, 'Hükümete ayar' verme algısı oluşturduğuna dikkat çekti. Bu şartlar altında CHP ile diyaloğun AK Parti'ye zarar verebileceğini savunanların olmasına rağmen, AK Parti'deki genel eğilim muhalefetle iletişimin kesilmemesi yönünde oldu.

GERİLİM İSTENMİYOR



MYK'da kamuoyu yoklamalarında da ortaya çıkan diyalog zemininin toplumdan da destek gördüğü ve vatandaşın gerilim siyaseti istemediği tespitinin yapıldığı anlatıldı. Seçim zamanları karşılıklı sert açıklamaların ve eleştirilerin olabileceğini, ama şu anda böyle bir ortamın olmadığına dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Özgür Özel'in MHP'ye yönelik 'Suç ortağı' suçlamasına da sert tepki gösterdiği belirtildi. Erdoğan, Cumhur İttifakı'na zarar verecek her adıma veya açıklamaya anında cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

"SESSİZ KALMAYIZ"



Erdoğan "Diyalog zemini devam etsin ama, bu zeminin suiistimal edilmesine veya başka tartışmalara çekilmesine de izin vermeyiz. Bizim amacımız, milli meselelerde muhalefetle ortak bir zeminde buluşmak. Bunun dışında bir ortaklığımız olamaz. Bu nedenle, ittifakımıza zarar verecek açıklamalar karşısında sessiz kalmayacağız" dedi.



YÜCEL KAYAOĞLU