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Film gerçek oldu: Harita çizilirken unutulan mahalle

Hatay'ın 2014 yılında büyükşehir olmasıyla birlikte Arsuz ilçesi sınırları içerisinde kalan Büyükdere Mahallesi, çevresindeki mahallelerden farklı bir ilçeye bağlı olarak adeta unutuldu ve İskenderun'un bir mahallesi olarak kalmaya devam etti. "Ay lav yu" filmindeki Tinne köyünü aratmayan mahallede, 10 yıldır belirsizlik sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 09:38, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 10:22
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Akdeniz'in ekonomi ve tarım merkezi olan Hatay, 2014 yılında yayınlanan kanunla büyükşehir olmuştu. Hızla artan nüfusuyla Türkiye'nin büyüyen şehirlerinden olan Hatay'da harita yeniden çizilmiş ve köyler mahalle statüsüne geçmişti. Düzenlemelerle birlikte büyük değişikliklerin yaşandığı kentte Büyükdere Mahallesi adeta unutuldu. Arsuz ilçesi sınırları içerisinde kalan ve çevresindeki mahalleler Arsuz'a bağlı olan Büyükdere Mahallesi, İskenderun'un ilçesi olmaya hala devam ediyor. Haritaya bakıldığında kafa karışıklığına sebep olan Büyükdere Mahallesi, İskenderun ilçesine 15, Arsuz ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. "Ay lav yu" filmindeki gibi harita çizildiği esnada yok sayıldığı düşünülen Büyükdere Mahallesi; hizmet alma konusunda 31 Mart Yerel Seçimleriyle birlikte adeta refaha kavuştu ve mahallede yaşayan vatandaşlar, kendilerini unutmadığı için İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'e teşekkürlerini dile getirdiler.

"Son 10 yıldan beri Hatay'ın büyükşehir olmasının sıkıntısını biz yaşadık"

Büyükdere Mahallesi Muhtarı Necati Batman, Hatay'ın büyükşehir olmasının sıkıntısını kendilerinin yaşadığını belirterek, "Olayın içeriğini çok bilemiyoruz fakat Hatay büyükşehir olacağı zaman, bizimki köy istasyonu olduğu için bir süre sonra mahalleye döndü ve unutulduğunu zannediyorduk. Arsuz ilçesi sınırlarında İskenderun ilçesine bağlı bir mahalleyiz. Biz 31 Mart 2024 seçimlerine kadar unutulduğumuzu zannediyorduk fakat 31 Mart 2024 seçimlerinde İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kazandıktan sonra unutulmadığımızın farkına vardık. Sağ olsun belediyenin bütün ekipmanlarıyla varıyla, yoğuyla bize destek çıkıyor. 30 yıllık bir unutulmuşluğumuz var ama 2014'ten bu yana son 10 yıldan beri Hatay'ın büyükşehir olmasının sıkıntısını biz yaşadık" dedi.

"Solumuz, sağımız Arsuz ama biz İskenderun'a bağlıyız"

Çevredeki mahallelerin Arsuz'a kendi mahallelerinin İskenderun'a bağlı olduğunu dile getiren muhtar Batman, "Şöyle diyelim bizim hemen bir kilometre sağımız Arsuz, bir kilometre solumuz Arsuz 500 metre gerimiz gene Arsuz, biz İskenderun merkezinden 12 kilometre uzakta İskenderun'a bağlı bir mahalleyiz. Yanımızda 12 kilometrelik bir koridor Arsuz'a bağlı, solumuz 30 kilometrelik bir koridor, tamamıyla Arsuz'a bağlı. Biz aslında cennet koyuyuz öyle diyeyim size. Evet aslında unutulan köy, veyahut da Tinne diyebiliriz buna" ifadelerini kullandı.

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