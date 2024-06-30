Uzman erbaş temini başvuruları bugün sona erecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 11:01, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 11:10
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, başvuru işlemlerini henüz tamamlamamış adayların "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecekleri hatırlatıldı.
Ayrıca MSB mobil uygulamasından da başvuruların takip edilebileceği belirtildi.