Tarım sektörü elektrik bedelinde pozitif ayrımcılık bekliyor

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de seracılık ve hayvancılığın gelişmesi ve sulanan alanların artmasıyla tarımsal üretimde elektrik kullanımının yükseldiğini bildirdi.

Aşırı sıcakların ürünlerde sulama ihtiyacını artırdığını ifade eden Bayraktar, "Çiftçilerimiz artan su ve elektrik bedellerini ödemekte zorlanıyor. Gıda güvencesinin sağlanması ve korunması için tarıma pozitif ayrımcılık yapılması gerektiği hiçbir zaman unutulmamalıdır." değerlendirmesini yaptı.