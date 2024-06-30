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Türk Kızılayın ilk yardım eğitimine uluslararası tescil

Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) tarafından verilen "Küresel İlk Yardım Akreditasyonu" belgesini alan ilk Kızılay oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 15:29, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 15:31
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Türk Kızılayın ilk yardım eğitimine uluslararası tescil

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay tarafından verilen 16 saatlik sertifikalı ilk yardım eğitiminin, uluslararası standartları karşıladığı tescillendi.

Türk Kızılay, dünya genelinde 191 Kızılay ve Kızılhaç derneği arasında "Küresel İlk Yardım Akreditasyonu" almaya hak kazanan ilk Kızılay ve yedinci ulusal dernek oldu.

Ulusal derneklerin başvurusu üzerine başlayan akreditasyon süreci, IFRC Küresel İlk Yardım Referans Merkezi yetkililerinin saha ziyaretiyle ilk yardım eğitiminin tüm aşamalarını değerlendirdikleri detaylı rapora dayanarak veriliyor.

Geçerlilik süresi 5 yıl olan akreditasyon, ilk yardım alanında bilimsel çalışmalara ve uluslararası standartlara dayalı, toplumun her kesimine ulaşan program ve materyal içeriğine sahip olma kriterlerini gözetiyor.

336 bin 550 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi

Türkiye genelinde 23 ilde 30 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile hayat kurtaran ilk yardım bilgisinin herkes için erişilebilir olması için çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay, bugüne kadar 336 bin 550 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 702 bin 948 kişiye ise yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi.

Toplam 16 saat süren sertifikalı eğitim kapsamında, 13 konu başlığı hem teorik içerikler hem de pratiğe yönelik uygulamalarla destekleniyor. Eğitim kapsamında bireylere, ev kazaları, iş kazaları ve sokakta meydana gelebilecek kazaları da içeren acil durum ve afetlere yönelik ilk yardım becerilerinin kazandırılması amaçlanıyor.

Sertifikalı eğitimler, Kızılay İlk Yardım Eğitim Merkezlerine başvuru üzerine planlanıyor.

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