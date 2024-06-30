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İzmir Torbalı'daki patlamanın nedeni belli oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi. Patlamanın nedeninin sanayi tüpü olduğu kesinleşti.Patlamada 5 kişi hayatını kaybederken 57 kişi ise yaralandı. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı, olayla ilgili olarak 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Bölgede bulunan 10 binada hasar meydana geldi. 4 ayrı hastanede yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 20:05, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 21:53
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İzmir Torbalı'daki patlamanın nedeni belli oldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken bazı binalarda hasar oluştu. İlk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı belirtilen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, resmi açıklamalara göre 57 kişi ise yaralandı.

Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı'da meydana gelen patlamada, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İzmir'deki patlamaya ilişkin son durumu paylaştı. Yerlikaya, soruşturma başlatıldığını bildirerek şunları kaydetti:

"Bugün İzmir Torbalı'daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir katıldığı canlı yayında, patlamanın binanın altındaki şırdan dükkanında yaşandığını söyledi.

Bakan Tunç: Patlamayla ilgili 2 savcı görevlendirildi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, Torbalı Cumhuriyet Başsavcısı'nın koordinesinde 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

İzmir Valisi patlamanın nedenini açıkladı

İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada 57 kişinin de yaralandığını açıkladı. Vali Elban, yaralıların 4 ayrı hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Elban daha önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Saat 14.43 civarında restoran olarak hizmet veren bir iş yerinde sanayi tipi tüpün patlaması sonucu bu olay meydana geliyor.

Dört vatandaşımız yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 20 kişi var ancak kendi imkanlarıyla hastaneye gidenler de bulunuyor.

O nedenle yaralılarla ilgili net sayıyı ilerleyen saatlerde verebileceğiz. Patlamanı meydana geldiği bina da dahil 11 binada hasar meydana geldi."

Bakan Işıkhan: Bakanlığımıza bağlı müfettişler görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamayı araştırmak üzere Bakanlık müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, patlamayla ilgili derin üzüntü duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı müfettişlerimiz görevlendirilmiş olup gerekli incelemeler yapılacaktır. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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