Bakan Uraloğlu: Antalya Havalimanı 29 Haziran'da rekor yolcu sayısına ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nın 29 Haziran'da 209 bin 540 yolcu ile bu yılın rekor sayısına ulaştığını duyurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Haziran 2024 16:34, Son Güncelleme : 30 Haziran 2024 16:35
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Havalimanı rekordan rekora koşuyor. 29 Haziran 2024'te 209 bin 540 yolcu ile 2024'ün en yüksek yolcu sayısına ulaştık" dedi.