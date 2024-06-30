Gaziantep'te trafik kazası: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sırasöğüt Mahallesi Burç yolunda meydana gelen kazada, henüz sürücüleri belirlenemeyen 42 AFY 342 plakalı minibüs ile 27 ZC 849 plakalı otomobil çarpıştı.

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