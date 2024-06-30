Bakan Göktaş koruyucu aile hizmetine destek olanlara teşekkür etti

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukları sağlıklı ve güvenli ellerde büyütmek istediklerini belirterek, bunu sağlama noktasındaki en önemli modellerden biri olarak gördükleri koruyucu aile hizmetini titizlikle yürüttüklerini vurguladı.

Göktaş, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Başta 30 Haziran'ı Koruyucu Aile Günü ilan ederek bilinirliğinin artırılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile hizmetimizi bizzat himaye ederek yaygınlaştırılmasına öncü olan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere toplumda bu alanda farkındalığın oluşması ve koruyucu aile müessesesinin yaygınlaşması adına bizlere destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz."